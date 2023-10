Eskişehir Teknoloji Festivali yoğun katılımla yapıldı

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İTAM Müdürü Prof. Dr. Uğur Serincan, “İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2022 yılında düzenlemiş olduğumuz festivale geçen yıl 2000’nin üzerinde katılımcı ve ziyaretçi katkıda bulunmuştu. Festivalimizin bu yıl da yoğun bir ilgi ile taçlandırıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle, öğrencilerimizin festivale göstermiş olduğu ilgi, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır” dedi. Prof. Dr. SERİNCAN, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan da yaptığı konuşmada, “Geçen yıl düzenlenen EsTekFest-2022 etkinliğimize Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi araştırmacıları/öğrencileri, Eskişehir genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan öğretmenler/öğrenciler ve teknoloji firmaları yoğun bir katılım sağlamışlardı. Bu yıl da benzer şekilde, yoğun bir katımla, EsTekFest-2023 Teknoloji Festivalini düzenlemekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz ”dedi.

EsTekFest-2023’ün paydaş dört üniversitenin yanı sıra Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı, paydaş üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri, teknoloji firmaları ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de dâhil olduğu büyük bir araştırma ekosistemin oluşmasına katkı sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Özcan, araştırma-geliştirme, teknolojik ve yenilikçi projelerin yaygın etkisini artırmayı hedefleyen festival ile firmaların, araştırmacıların, üniversite ve lise düzeyindeki öğrencilerin bir araya gelerek, yeni işbirlikleri ve bakış açılarını geliştirerek güçlü bağlar kurabileceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Özcan’ın, Cumhuriyetin 100. yılında festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduğu konuşmasının ardından, Prof. Dr. Özcan tarafından sponsor firmalara teşekkür belgeleri takdim edildi. Platin Sponsorluk Kategorisinde Savronik Elektronik Sanayi Tic. A.Ş., Nanotech İleri Teknolojik Malzemeler ve Elektrik Elektronik Sis. San. ve Tic. A.Ş., Seramik Araştırma Merkezi A.Ş., Archi’s Academy, The Company Coffee, DECOPPO Seramik Teknolojileri A.Ş. ve WYG International A.Ş.; Altın Sponsorluk Kategorisinde Bentego Teknoloji A.Ş., Melis Emlak, Eleport - İstanbul Üniversitesi Teknokent Projesi; Gümüş Sponsorluk Kategorisinde ICI Teknoloji, GMZ Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Entekno Endüstriyel Teknolojik ve Nano Malzemeler San. Tic. A. Ş.; Bronz Sponsorluk Kategorisinde ise MDA İleri Teknoloji Seramik San. Tic. A.Ş., Visea İnovatif Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd Şti., RESCIENCE Teknoloji Dan. San. Tic. Ltd. Şti. firmalarına belgeleri takdim edildi.

Gün boyu yarışmalar, sergi ve poster sunumları, bilim gösterileri ve atölyeler eşliğinde yoğun katılımla gerçekleşen EsTekFest-2023, katılım sertifikaları ile ödüllerin takdim edilmesi ve pasta kesimi seremonisi ile sona erdi. Festival sonunda Stant Ödülü, Poster Ödülü, Teknolojinin T’si Sen Ol Ödülü ve Sosyal Medya Ödülü olmak üzere toplam dört kategoride ödül verildi.

Açılış törenine, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sayın Yunus Özdemir, Prof. Dr. Onur Kaya, İTAM Müdürü Prof. Dr. Uğur Serinccan, öğretim elemanları, lise ve üniversite öğrencileri, çok sayıda proje takımı ve sektör temsilcileri katıldı.