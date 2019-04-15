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Eskişehir ve Malatya'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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YAŞAM  | 15.04.2019 03:41 | Son Güncelleme

Eskişehir ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da dolu yağışının kayısı ağaçlarında hasara yol açtığı öğrenilirken, birçok araçta da dolu hasara neden oldu.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağaşına yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.
Sürücüler ise, araçlarını doludan korumak için üzerilerine battaniye ve karton sermeye çalıştı. Birçok kişi dolu yağışını görüntüledi ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri su tahliye işlemi başlattı.

Malatya'da da dolu yağdı

Malatya'da da dolu yağdı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine dün akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı oldu. Yağış nedeniyle kayısı ağaçlarında hasar oluştuğu öğrenildi.
Sağanak yağmur sonrası ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışının kayısı ağaçlarında hasara yol açtığı öğrenilirken, birçok araçta da dolu hasara neden oldu. (DHA / İHA)
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eskişehir Malatya doğanşehir dolu yağışı

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