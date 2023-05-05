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Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili davada sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası

05.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de geçen yıl iki kişinin öldüğü, kendisi dahil 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin tutuksuz yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları ve kazada ölenlerin yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan sürücü Hüseyin Çetin ise mahkeme salonuna gelmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çetin'i "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, kaza sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle sanığın cezasında "bilinçli taksir" hükümlerini uyguladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen yıl temmuz ayında Hüseyin Çetin idaresindeki 26 LE 002 plakalı otomobil, Derebenek Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrilmiş, araçta bulunan Halil (50) ve kardeşi İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybetmiş, Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ve Melih Ünlü ise yaralanmıştı.

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