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Eskişehir'de asayiş uygulamasında, aranan 13 şüpheli yakalandı

25.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de asayiş uygulamasında, aranan 13 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.

Ekiplerce, 8 bin 196 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Denetlenen 86 iş yerinden 9'una ilgili kanun gereği idari ceza uygulandı.

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