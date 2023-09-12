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  4. Eskişehir'de bir kişinin öldüğü binadaki patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirlendi

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü binadaki patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirlendi

12.09.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamayla ilgili savcılığın talebi üzerine inceleme raporu hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda bir kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın nedeninin belirlenmesi için uzman kişilerce evde incelemeler yapıldı.

Tamamlanan rapora göre, patlamanın daire içerisinde biriken doğal gazın alev almasıyla yaşandığı belirlendi. Mutfakta yapılan incelemede "ocak gözlerinden birisinin açık, ocak bağlantı fleksinin (hortum) kesik olduğu" tespit edildi.

Savcılık soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, 28 Ağustos'ta meydana gelen patlamada evinin balkonundan sokağa savrulan Mustafa Erbay Özdil (34) hayatını kaybetmişti.

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