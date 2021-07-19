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Eskişehir'de bir taksicinin parasını gasbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı

19.07.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir taksicinin parasını gasbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir taksicinin parasını bıçak tehdidiyle gasbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gazipaşa Mahallesi Menekşe Sokağı'nda taksi şoförünün 450 lirasını gasbettiği öne sürülen A.A'nın (20) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli A.A'yı Esentepe Mahallesi'nde kovalamaca sonucu suç aleti bıçakla yakaladı.

Gözaltına alınan A.A'nın ayrıca kentteki 6 ev ve iş yerinden yapılan hırsızlığın şüphelisi olduğu belirlendi.

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