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Eskişehir'de cinayet sanığı 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

25.11.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de cinayet sanığı 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yasin B, tutuksuz yargılanan annesi Hatice B, maktul Sezai Salık'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi de uygulayarak sanık Yasin B'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "hakaret" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Heyet, Hatice B. hakkında beraat kararı vererek duruşmayı bitirdi.

Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde 12 Şubat'ta aralarında husumet bulunan Sezai Salık (49) ile Yasin B. (20) tartışmış, kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle vurulan Salık yaşamını yitirmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Yasin B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Odunpazari
(25.11.2021 18:30 / 26.11.2021 08:30) Eczanesi
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Çarşı Eczanesi
Odunpazari
(25.11.2021 18:30 / 26.11.2021 08:30) Eczanesi
251120211830261120210830
Çarşı Eczanesi
Odunpazari
(25.11.2021 18:30 / 26.11.2021 08:30) Eczanesi
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