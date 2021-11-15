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Eskişehir'de çöplükte bulunan bebek cesediyle ilgili soruşturma sürüyor

15.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çöplükte bulunan bebek cesediyle ilgili soruşturma sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni doğan bir kız bebeğin kent çöplüğünde bulunmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, kentte bir konteynere atıldıktan sonra çöplüğe taşındığı tahmin edilen ceset, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki otopsi işleminin ardından bebeğin DNA'sının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinden bölgeye çöp taşıyan kamyonlar ile atık toplama alanlarında inceleme yapıyor.

Göbek bağı kesilmiş, beyaz bir bez içinde ölü bulunan bebeğin anne ve babasının tespiti için polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki çöplükte dün ayrıştırma bölümü çalışanlarınca bulunan yeni doğmuş bebek cesedi incelemelerin ardından hastane morguna götürülmüş, olayın aydınlatılması ve anne ile babanın belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılmıştı.

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