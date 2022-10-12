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Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

12.10.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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