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Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

05.01.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yunus Ergürbüz (18) idaresindeki 26 ADD 483 plakalı otomobil, Eskişehir-Konya kara yolu Çifteler girişinde kontrolden çıkıp refüje çarparak araziye devrildi.

Kazada, araçta bulunan İlhan Kılınç (19) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Yunus Ergürbüz, Mehmet Nuri Aydın (18) ve Taha Pınarcı (19) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kılınç'ın cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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