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Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

04.01.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 1 yıl içerisinde online alışveriş sitesinde ticaret yapma karşılığı yaklaşık yüzde 20-25 kar vaadiyle para toplayıp kaçan şüpheli Mustafa C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa C'nin Balıkesir'de saklandığını belirleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında, 500 dolar ile 107 bin 200 lira ele geçirildi. 300 bin lira değerinde kripto para soğuk cüzdan hesabına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının dolandırdığı miktarın 8-10 milyon lira civarında olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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Odunpazari
(03.01.2022 18:30 / 04.01.2022 08:30) Eczanesi
030120221830040120220830
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
(03.01.2022 18:30 / 04.01.2022 08:30) Eczanesi
030120221830040120220830
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
(03.01.2022 18:30 / 04.01.2022 08:30) Eczanesi
030120221830040120220830
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