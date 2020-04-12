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Eskişehir'de evi yanan sağlık çalışanına Ahbap Derneği yardım eli uzattı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de evi yanan sağlık çalışanına Ahbap Derneği yardım eli uzattı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, elektrik kontağından çıkan yangında evi zarar gören, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan kişiye, Ahbap Derneği tarafından yardım edildi.

Alınan bilgiye göre, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan 33 yaşındaki İ.D'nin Emek Mahallesi'ndeki evinde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Durumu öğrenen Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Eskişehir Ahbap! Acil durum. Hadi çocuklar." diyerek sağlık çalışanına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Levent'in çağrısıyla harekete geçen Ahbap Derneği Eskişehir temsilcileri, İ.D. ile bağlantıya geçerek, durumla ilgili bilgi aldı.

Derneğin Eskişehir sorumlusu Alişan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu öğrendikleri anda sosyal medyadan tüm gönüllülerin haberdar edildiğini kaydetti.

Dernek başkanı Levent'ten gelen mesajla harekete geçtiklerini anlatan Kurt, "Evin onarımı, çok olabilecek gibi görünmüyor. Farklı alternatifler düşüneceğiz. Herkesi destek vermeye çağırıyoruz. Sağlık çalışanımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Kurt, anne ve babasıyla yaşayan İ.D'nin evinin kullanılamaz hale geldiğine değinerek, Ahbap Derneği'nin hızla gereken desteği vereceğini vurguladı.

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