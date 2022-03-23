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Eskişehir'de gasbettiği araçla 2 kişiyi rehin alan şüpheli yakalandı

23.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı ile onun silahla yaraladığı soğan deposu çalışanı ve yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra 2 kişiyi rehin alan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Y. (22), sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle, soğan deposunda çalışan Afganistan uyruklu Mahmut Celali'yi bacağından yaralayıp kaçtı.

Bir süre sonra mahallede Ferit Takan'ı tehdit edip 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasbeden Sebahattin Y, ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan kişiyi rehin alıp bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma komando bölüğünün yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eskişehir-Ankara kara yolu ile ilçenin girişlerinde arama noktaları oluşturdu.

Mesudiye Mahallesi'ne dönen şüpheli, kahvehanenin önünde bulunan İrfan Poltara'yı da rehin alıp otomobile bindirdi. Kaçış sırasında Sebahattin Y, Poltara'yı ayağından silahla yaraladı.

Bölgede geniş çaplı tedbir alan jandarma ekiplerinin "teslim ol" çağrısına elindeki tüfekle ateş ederek karşılık veren zanlı, yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının olumsuz sonuçlanması üzerine bacağından vuruldu.

Gözaltına alınan zanlı ile ayağından yaralanan Poltara, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı. Celali de hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, Sebahattin Y'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

- Akaryakıt istasyonunda çalışan rehine olayı anlattı

Kurtarılan rehinelerden akaryakıt istasyonu çalışanı Halit Aladağ, gazetecilere, şüphelinin araca yakıt aldıktan sonra kendisini zorla otomobile bindirerek Mesudiye'ye getirdiğini söyledi.

Başlarına silah dayayan Sebahattin Y'nin 2 el ateş etmesi sonucu diğer rehinenin topuğundan yaralandığını aktaran Aladağ, şunları anlattı:

"Durumumuz iyi çok şükür. Şüpheli kişi, görevlilerle pazarlık etmeye başladı. Bağırıp çağırmaya, küfretmeye başladı. Sakinleştirmeye çalıştılar, başarılı bir şekilde de sakinleştirdiler. En sonunda bizi önüne aldı, kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Biz uzaklaşınca arkadaşlar başarılı bir şekilde müdahale edince düşürdüler onu."

Aracı gasbedilen Ferit Takan ise Sebahattin Y'nin, yanına geldiğinde silahlı olduğunu belirtti.

Onun, kendisine çayıra kadar gitmeyi teklif ettiğini dile getiren Takan, "Zaman kazandım, kardeşime haber verdim. 'Aracın anahtarını istiyorum, benzin almak için gidiyorum' dedi, çıktı gitti. Elinde silah vardı, ben de vermek zorunda kaldım. Ardından bu olay olmuş." diye konuştu.

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