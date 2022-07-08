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Eskişehir'de hareket halindeki hafif ticari araç yandı

08.07.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracın yanma anı ve bu sırada meydana gelen patlama, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Eskişehir'de hareket halindeki hafif ticari araç yandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hareket halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokağı'nda su dağıtımı yapan Cihan Yolal idaresindeki 26 AAH 280 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi.

İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı araçtaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın yanma anı ve bu sırada meydana gelen patlama, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir'de hareket halindeki hafif ticari araç yandı

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