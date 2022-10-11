Eskişehir'de husumetlisini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, aralarında husumet bulunan kişiyi öldüren tutuklu sanığının yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa S. (46) ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Mustafa S. olaydan pişmanlık duyduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Maktul İsa Demirci ile husumetine değinen Mustafa S, şu ifadeleri kullandı:

"İsa'yı aynı mahallede oturmamız sebebiyle tanırım. 8 sene önce aramızda yol vermeme sebebiyle husumet yaşandı. Bu tarihte maktul bıçakla kardeşime saldırıp yaraladı, daha sonra bana da saldırdı. Bu olay sebebiyle şikayetçi olmuştuk. Olay gününe kadar beni ve ailemi rahatsız etti. Üzerimde silah taşımaktayım, amacım hırsızlardan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak. Olay günü hayvancılık yaptığım yere giderken İsa Demirci'nin yanına uğradım. Yaşanan olaylarla ilgili konuşmak istedim. Olay yerine geldiğimde İsa Demirci aracının şoför mahallinde aracını çalıştırmak üzereydi. Beni görünce siyah renkli bir tabancayı aracının içinden aldığını gördüm. Ben de hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım silahla maktulün ellerine doğru tahminimce 4-5 el ateş ettim."

Mustafa S, ateş ettikten sonra kaçtığını, bu sırada Demirci'nin eşinin kendisini bir süre kovaladığını anlattı.

Silahı, hayvancılık yaptığı bölgenin yakınındaki sulama kanalına attığını dile getiren Mustafa S, "Silahın kanala düşüp düşmediğini görmedim. Bir süre saklandıktan sonra kendi irademle teslim oldum." dedi.

Mahkeme heyeti dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta, 3 Nisan'da aralarında önceden husumet bulunan Mustafa S. ile İsa Demirci (32) arasında tartışma çıkmış, tabancayla vurularak yaralanan Demirci, Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Mustafa S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

