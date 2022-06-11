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Eskişehir'de jandarmadan kaçarken kaza yapan 5 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

11.06.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de jandarmadan kaçarken kaza yapan 5 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçarken geçirdikleri kazada yaralanan 5 hırsızlık şüphelisi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye Mahallesi'nde 14 damlama sulama borusunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takibe alınan araçta bulunan 5 şüpheli, Ağapınar Mahallesi'nde ekiplerin "dur" ihtarına uymadı. Zanlılar, Eskişehir kent merkezine doğru seyredip damlama borularını araç hareket halindeyken yola atarak kaçmaya devam etti.

Şüphelilerin otomobili, 71 Evler Mahallesi'nde başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan 5 zanlı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan firari hükümlü cezaevine teslim edildi, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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