Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 2 bin 196 paket kaçak sigara, 612 cinsel içerikli ürün, 75 kilogram tütün, 19 matkap, 207 matkap yan ürünleri ile 20 benzinli çakmak ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.