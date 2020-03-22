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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.03.2020 12:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 2 bin 196 paket kaçak sigara, 612 cinsel içerikli ürün, 75 kilogram tütün, 19 matkap, 207 matkap yan ürünleri ile 20 benzinli çakmak ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kaçakçılık Operasyon

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