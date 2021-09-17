YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de katı atık tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

Eskişehir'de katı atık tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

17.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de katı atık tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait olan ve özel bir firma tarafından işletilen katı atık dönüşüm ve enerji üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan tesisin tuvaletler bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bu sırada orada bulunan işçiler S.Ç, Ü.H. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
Aşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyorAşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kurulduGÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu
Anahtar Kelimeler:
patlama

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:34
Öğle
12:58
İkindi
16:27
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Cansu Uludağ Eczanesi
Odunpazari
17.09.2021 18:30 / 18.09.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
170920211830180920211000nobetci
Cansu Uludağ Eczanesi
Odunpazari
17.09.2021 18:30 / 18.09.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
170920211830180920211000nobetci
Cansu Uludağ Eczanesi
Odunpazari
17.09.2021 18:30 / 18.09.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
170920211830180920211000nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.