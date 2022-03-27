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Eskişehir'de kedinin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

27.03.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kedinin yakılarak öldürüldüğü iddiası üzerine polis inceleme başlattı.

71 Evler Mahallesi'nde yol kenarındaki boş alanda bir kedi, yanmış halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek bölgede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları, polis ekiplerince incelemeye alındı.

Ke​​​​​​​di, Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince alınarak incelemelerin ardından gömüldü.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, gazetecilere, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Şüpheli ya da şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Yapıcı, "Kedinin yakıldığı haberini alınca kahrolduk. Bu kadar cani, ne zaman olduk, yüreğim o mazlum kediyle yandı. Bu caninin bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Olayın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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