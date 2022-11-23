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Eskişehir'de "laf atma" tartışmasında lise öğrencisini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

23.11.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de "laf atma" meselesi yüzünden tartıştığı lise öğrencisini öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Onur Ö, maktul Kerem Demir'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Onur Ö, savunmasında kendini korumak için bıçak salladığını öne sürerek, "Ben kimseyi kasten öldürmedim. Kimseyi bıçaklayıp bıçaklamadığımı bilmiyorum. Olay sırasında başım öne eğikti. Gözlüğüm yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı birkaç kez salladım, denk geldi mi bilmiyorum. Adalete güveniyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak 20 yıl hapis cezası verdi.

OLAY

Geçen yıl ekim ayında, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan kahvehanenin önünde iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Kerem Demir (17) hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Onur Ö, tutuklanmıştı.

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cinayet dava tartışma

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