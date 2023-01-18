YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de müftülükten üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Eskişehir'de müftülükten üniversite öğrencilerine çorba ikramı

18.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de İl Müftülüğü tarafından "finallere çalışması sizden çorbası bizden, içimizi ısıtan iyilik" etkinliği kapsamında Anadolu Üniversitesinde öğrencilere ücretsiz çorba dağıtıldı.

Eskişehir'de müftülükten üniversite öğrencilerine çorba ikramı

İl Müftüsü Bekir Gerek, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki kütüphane önünde, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının gençlik hizmetlerinin her geçen gün arttığını, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik ramazan ayında iftar verildiği gibi final dönemlerinde öğrencilere çorba ikram ettiklerini söyledi.

Eskişehir Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik önemli hizmetlerinin bulunduğunu ifade eden Gerek, şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerimiz sabaha kadar ders çalışıyorlar. İlim ve hikmet yolundalar. Allah yolunda en önemli olanlardan birisi ilim yolunda olanlardır. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Gençler, geleceğimizin teminatı. Onların moral ve motivasyonunu yükseltmek için geleneksel hale getirdiğimiz çorba ikramımız öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya Nehri’nden seyrine doyumsuz kış manzaralarıSakarya Nehri’nden seyrine doyumsuz kış manzaraları
Ağrı'da kadınlar köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyorAğrı'da kadınlar köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyor
Üzerinde, "İBB Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonette 112 kilogram esrar ele geçirildiÜzerinde, "İBB Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonette 112 kilogram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
çorba ikram il müftülüğü

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:13
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:29
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.