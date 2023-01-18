Eskişehir'de müftülükten üniversite öğrencilerine çorba ikramı

İl Müftüsü Bekir Gerek, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki kütüphane önünde, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının gençlik hizmetlerinin her geçen gün arttığını, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik ramazan ayında iftar verildiği gibi final dönemlerinde öğrencilere çorba ikram ettiklerini söyledi.

Eskişehir Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik önemli hizmetlerinin bulunduğunu ifade eden Gerek, şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerimiz sabaha kadar ders çalışıyorlar. İlim ve hikmet yolundalar. Allah yolunda en önemli olanlardan birisi ilim yolunda olanlardır. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Gençler, geleceğimizin teminatı. Onların moral ve motivasyonunu yükseltmek için geleneksel hale getirdiğimiz çorba ikramımız öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor."

