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Eskişehir'de parkta işlenen cinayetin 7 sanığı hakim karşısında

02.05.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında parkta çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddia edilen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adnan E. (36) ve Birdal E. (42), tutuksuz yargılanan Hüseyin C. (35), Serdar E. (43), Alaettin T. (59), Ali E. ve Bircan E. (45) ile taraf avukatları ve maktul Hüseyin Koç'un yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklar Adnan E. ve Birdal E. savunmalarında, maktulü öldürme planlarının olmadığını ileri sürdü.

Maktulün kızı Cansu Koç ise cinayetin tasarlanarak işlendiğini iddia ederek, "Sanık Birdal'ın ifadeleri çelişkilidir. Babamın vücudunda 4'ü öldürücü 13 bıçak yarası tespit edilmiştir. Öldürme amaçlı hareket edildiği açıktır." dedi.

Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun, diğerleri hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde 2022 yılı ağustos ayında bir parkta çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin Koç (44) hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları iddia edilen Birdal E, Hüseyin C, Adnan E. ve Serdar E. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T, Ali E. ve Bircan E. gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Adnan E. ve Birdal E. hakkında "kasten öldürme", diğer 5 sanık hakkında ise "kasten öldürme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından dava açılmıştı.

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