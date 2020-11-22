YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp, otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde devriye görevini yürüten Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan Serdar D'nin kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Yakalanan şüpheli Serdar D'nin kimlik kontrolünde "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:43
Öğle
12:49
İkindi
15:22
Akşam
17:45
Yatsı
19:07
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.