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Eskişehir'de polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı

10.05.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayınlanmaya başlanan eğitici "Karagöz ve Hacivat" gösterilerinde, trafik kuralları, teknoloji bağımlılığının zararları, temizliğin önemi ve Kovid-19'a karşı alınacak önemler anlatılıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polisler, çocuklar için hem kamera önüne hem de perde arkasına geçerek trafikten teknoloji bağımlılığına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinden arkadaşlarla oyun oynamaya kadar 5 farklı konuda gölge oyunu hazırladı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi, polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi ve çocukların eğitim faaliyetlerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Polisler, çocukların çevrelerindeki tehlikelere karşı duyarlı ve bilgili olmalarını sağlamak için hem kamera önüne hem de perde arkasına geçti.

Özellikle okul öncesi eğitim gören çocukların dikkatlerini toplama sürelerinden yola çıkılarak 5 ila 10 dakika arasında değişen "Karagöz ehliyet alıyor", "Kahraman Karagöz koronaya karşı", "Karagöz oyun oynuyor", "Karagöz'ün teknoloji ile imtihanı", "Karagöz'ün temizlik dersi" başlıklı oyunlar hazırlandı.

Karagöz ve Hacivat'ın nükteli anlatımıyla eğitimi daha eğlenceli, verimli ve akılda kalıcı hale getirmenin amaçlandığı çalışmada polisler, oyunların başında ve sonunda küçük öğütlerde bulunuyor. Oyunlar, Toplum Destekli Polislik Şubesinin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı.

Perde arkasında Hacivat ve Karagöz'ü canlandıran polis memuru Harun Kaya, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce okullarına gidip gölge oyunu sahneledikleri çocuklardan uzaklaşmaktan üzüntü duyduklarını söyledi.

Kaya, salgından dolayı çocuklarla sahnede karşılaşamasalar da dijital ortamda onlarla buluşmak istediklerini anlattı.

Projede meslektaşlarının kendisine yardımcı olduğunu belirten Kaya, "Çocuklar için güncel konuları içeren bir gölge oyunu serisi yaptık. Oyunların başında ve sonunda küçük öğütlerde bulunduk. Her arkadaşım konunun ana fikriyle ilgili küçük bir konuşma yapıyor." diye konuştu.

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