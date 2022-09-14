YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de prematüre bebek 6 ay sonra "mezuniyet belgesi" ile taburcu edildi

Eskişehir'de prematüre bebek 6 ay sonra "mezuniyet belgesi" ile taburcu edildi

14.09.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de prematüre bebek 6 ay sonra "mezuniyet belgesi" ile taburcu edildi

Eskişehir'de prematüre bebek 6 ay sonra "mezuniyet belgesi" ile taburcu edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 22 haftalık dünyaya gelen bebek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaklaşık 6 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, yaşam sınırında dünyaya gözlerini açan Sabri Efe Yeler, sağlığına kavuştu.

Yoğun Bakım Ünitesi'nden evine uğurlanan bebeğin ailesine "Prematüre Bebek Mezuniyet Belgesi" verildi.

Aileye belgeyi veren Prof. Dr. Özge Aydemir, Sabri Efe'nin sağlıkla "mezun" olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hastanede 178 gün izlenen ve erken doğmanın getirdiği güçlüklerin üstesinden gelmeyi başaran bebeğin, ailesine kavuştuğunu belirten Aydemir, "Kendisi için son derece kritik olan bu dönemi atlatan bebeğimize zorlu yolculuğunda rehberlik eden doktorlarımız ve hemşire ekibimizle bir araya gelerek mezuniyet belgesini vererek eve uğurlamayı planladık." ifadesini kullandı.

Aydemir, gebeliğin 37'nci haftasından önce dünyaya gelen bebeklerin "prematüre" olarak tanımlandığını hatırlattı.

Tüm gebeliklerin yaklaşık yüzde 10'unun anneye veya bebeğe, bazen de tam belirlenemeyen nedenlere bağlı olarak prematüre doğumla sonuçlandığını kaydeden Aydemir, "Tüm dünyada bebek ölümlerinin en önemli nedeni prematüreliğe bağlı gelişen sorunlardır. Bebek ne kadar erken doğarsa yaşama şansı o kadar azdır. 22'nci gebelik haftasında dünyaya gelen bir bebeğin hayatta kalma oranları dünya genelinde ve ülkemizde yüzde 5-6 civarındadır." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Aydemir, avuç içi kadar küçük doğan bu bebeklere ancak sevgi ve bilgi ile dokunulduğunda hayata büyük adımlarla devam edebilmelerinin mümkün olacağını vurguladı.

Sabri Efe'nin yoğun bakımda izlemi sırasında multidisipliner yaklaşım gerektiren sorunların oluştuğunu bildiren Aydemir, "Bu konuda Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda da kıymetli desteklerini vermiştir. Yaşam sınırında dünyaya gelen prematüre bebeğin tedavi süreci bir ekip anlayışı içerisinde başarıyla sonuçlanmıştır. Bebeğin ailesi gibi Neonatoloji Bölümü olarak bizler de bu süreçte yanımızda olan ve emeklerini gece gündüz esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladıİçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı
Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüKonyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir tedavi bebek

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
12:59
İkindi
16:30
Akşam
19:17
Yatsı
20:36
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.