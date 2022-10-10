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Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

10.10.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak ve sahte alkol ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen 2 ev, 2 araç ile 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 281 litre sahte alkol, 98 alkol kiti, 2 tabanca ve 43 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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