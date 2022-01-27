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Eskişehir'de şampiyon adayı taylar karla ilk kez karşılaştı

27.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Tarım İşletmesinde dünyaya gelen taylar, kar yağışıyla beyaza bürünen meralarda koşturdu - İşletmenin Atçılık Şube Şefi Gürcan Çağdaş Dik: - "Karda daha çok koşup, oyunlar oynuyorlar. Onları izlemek de bize keyfi veriyor"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesindeki taylar ile kısraklar, doğayı beyaza bürüyen karla bu yıl ilk kez karşılaşmanın keyfini yaşadı.

"Ayabakan", "Tamerinoğlu", "Altaha", "Bozok", "Atom Karınca", "Ufukbir", "Hızlıtay", "Yakupbey" ve "Anka" gibi geçmişte pistlerde adından söz ettiren aygırlara ev sahipliği yapan işletme, bu yıl başı itibarıyla 24 tayın doğumuna tanıklık etti.

Beyaz örtüyle bu yıl ilk kez buluşan Anadolu Tarım İşletmesindeki taylar ve kısraklar, kar ile kaplanan meralarda doyasıya koştu.

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Gürcan Çağdaş Dik, AA muhabirine, atçılıkta doğum sezonunun başlamasıyla şampiyon olan Ayabakan, Turbo, Tamerinoğlu, Anka gibi değerli aygırlarının yavrularının dünyaya geldiğini söyledi.

2022 itibarıyla halihazırda işletmede 15'i dişi, 9'u erkek olmak üzere 24 tayın dünyaya gözlerini açtığını ifade eden Dik, "Her biri şampiyon olacak. Bu tayların içinden damızlık olarak dişiler ayrılacak. Yeni şampiyonları dünyaya getirmek için çalışmaları sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Kar yağınca güzel bir atmosfer oluşuyor"

Dik, bölgenin bu yıl ilk kez karla örtüldüğüne değinerek, kar yağışına ilk kez şahit olan tayların şaşırıp, eğlendiğini anlattı.

Kar yağışının ardından meraya çıkartılan kısraklar ile tayların bulunduğu tavlanın temizliğinin yapıldığını anlatan Dik, şöyle konuştu:

"Tavlaların temizliği yapılıp havalandırıldıktan sonra taylar ve anneleri yeniden içeriye alınıyorlar. Taylara adeta gözümüz gibi bakıyoruz. Yeni doğan taylar sağlık kontrolleri tamamlanıp dış dünyaya adaptasyon sağlayana kadar özel localarda anneleri ile birlikte kalıyorlar. Günlük olarak temizlikleri ve dezenfeksiyonları yapılıyor. Bu sürede tayların sağlık durumları takip ediliyor. Kar, tayların tırnak bakımı ve temizliği için de iyi oluyor. Kar yağınca güzel bir atmosfer oluşuyor. Taylarımızı çok fazla soğuk havada ve cereyanda bırakmıyoruz. Hava sıcaklığı çok düşmediği müddetçe taylarımızda bir sıkıntı olmuyor. Gündüz hava sıcaklığının iyi olduğu şartlarda anneleriyle birlikte geziniyorlar. Karda daha çok koşup, oyunlar oynuyorlar. Onlar için eğlenceli oluyor. Onları izlemek bize de keyfi veriyor."

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