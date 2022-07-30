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Eskişehir'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

30.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.Y. idaresindeki 26 AEV 017 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi'nde K.D. yönetimindeki 26 T 0385 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, E.Y. çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşerek yaralandı.

E.Y, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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