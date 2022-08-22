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Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

22.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu otomobili, Eskişehir-Kütahya kara yolunun Kümbet mevkisinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 107 tarihi eser niteliğinde sikke ile bir detektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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