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Eskişehir'de uygulama noktasındaki kazada 5'i polis 6 kişi yaralandı

28.03.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir otomobilin ekip aracına çarpması nedeniyle yaralanan 5'i polis memuru 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de uygulama noktasındaki kazada 5'i polis 6 kişi yaralandı

Burak Yavuz idaresindeki 26 ADL 179 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında görevlilerin değişimi sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait ekip aracına çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle ters devrildi.

Yaralanan 5 özel harekat polisi ile otomobil sürücüsü Yavuz, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir Şehir Hastanesine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

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polis Özel Harekat kaza yaralı

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