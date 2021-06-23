Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 101,84 gram bonzai, 8,47 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden, uyuşturucu sattığı öne sürülen Ş.Ç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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