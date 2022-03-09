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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

09.03.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve eklentilerindeki aramada, 99,58 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile 1 tabanca ve buna ait 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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