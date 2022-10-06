Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan O.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 113,38 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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