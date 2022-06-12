Eskişehir'de yangın çıkan otel kullanılamaz hale geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent merkezindeki otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar Caddesi'ndeki tek katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otelin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.



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