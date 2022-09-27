YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de yargılanan cinayet sanığına 17 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir'de yargılanan cinayet sanığına 17 yıl hapis cezası verildi

27.09.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yargılanan cinayet sanığına 17 yıl hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki silahlı kavgada kahvehane işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu cinayet sanığı Hüseyin Ö, tutuksuz sanıklar Soner K, Zahid Enes G. ve tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar Nihat G. ile Behrouz M. duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaanın okunmasının ardından son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Ö. hakkında "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 17 yıl, "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanıklar Soner K. ve Behrouz M. "suçluyu kayırma" suçundan iyi hal indirimiyle 5'er ay hapis cezasına, sanık Nihat G. ise "suçluyu kayırma" suçundan indirimsiz 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zahid Enes G'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 600 lira adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Zahid Enes G, Soner K. ve Behrouz M. hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan (51) ile iş yerine gelen Hüseyin Ö. arasında 13 Şubat'ta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurularak yaralanan Gürcan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Hüseyin Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alımları başladıKazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alımları başladı
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandıMersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandıMardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sanık dava hapis cezası

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
12:54
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.