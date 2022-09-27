Eskişehir'de yargılanan cinayet sanığına 17 yıl hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki silahlı kavgada kahvehane işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu cinayet sanığı Hüseyin Ö, tutuksuz sanıklar Soner K, Zahid Enes G. ve tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar Nihat G. ile Behrouz M. duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaanın okunmasının ardından son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Ö. hakkında "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 17 yıl, "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanıklar Soner K. ve Behrouz M. "suçluyu kayırma" suçundan iyi hal indirimiyle 5'er ay hapis cezasına, sanık Nihat G. ise "suçluyu kayırma" suçundan indirimsiz 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zahid Enes G'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 600 lira adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Zahid Enes G, Soner K. ve Behrouz M. hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan (51) ile iş yerine gelen Hüseyin Ö. arasında 13 Şubat'ta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurularak yaralanan Gürcan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Hüseyin Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

