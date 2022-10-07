Eskişehir'de yer altındaki kabloları kesmeye çalışan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yer altından geçen kabloları kesip çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şirintepe Mahallesi'nde devriye sırasında iki kişinin yer altından geçen kabloları kesip çalma teşebbüsünde bulunduğunu fark etti.

Polis ekipleri, şüpheliler Veli Ç. ile Mahmut Ç'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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