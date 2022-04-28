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Eskişehir'deki 60 bin 950 dolarlık dolandırıcılığın Honduras uyruklu firari şüphelisi yakalandı

28.04.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir kişinin dolandırılmasına ilişkin aranan yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde İ.C'nin, 60 bin 950 dolarının dolandırılmasının zanlılarından Honduras uyruklu Joel Norales O, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'e getirilen Joel Norales O, jandarmadaki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik" suçlamasıyla Beylikova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kapsamında Joel Norales O'nun yakalanmasıyla tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

İ.C, Alpu'daki çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkararak bir internet sitesinde ilan vermiş, kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli alıcı olduğunu belirterek onunla temas kurmuştu.

Şüpheliler, İ.C'ye Türkiye'ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek 60 bin 950 dolar borç vermesini, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söylemişti. Bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir'de buluştuğu 3 şüpheliye teslim eden İ.C, dolandırıldığını fark ederek jandarmaya başvurmuştu.

Jandarma ekiplerince 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden Kamerun uyruklu Guy D. ve Bertrand N. tutuklanmış, Ugandalı Rebecca K. ise sınır dışı edilmişti. Daha sonra İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan Kamerun uyruklu Bengono A. da tutuklanmıştı.

Zanlıların İstanbul'da kaldıkları evde şifreli çelik kasalar ve valizlerin içine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 dolar, 2 bin 500 adet sahte 200 avro, 2009 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği 3 bin adet 500 avro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirilmişti.

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dolandırıcılık Şüpheli

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