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Eskişehir'deki trafik kazasında ölen hemşirenin kardeşi de yaşamını yitirdi

10.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki trafik kazasında ölen hemşirenin kardeşi de yaşamını yitirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3 hafta önce ablasının yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara-Eskişehir kara yolunun 30. kilometresindeki kaza sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren 19 yaşındaki Meltem Bodur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde görevli hemşire Seda Bodur (22) idaresindeki 52 DS 412 plakalı otomobil, 20 Temmuz'da H.K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarpmış, sürücü Bodur ile aynı hastanede hemşire olarak görev yapan arkadaşı Buse Nur Bulut (21) ölmüştü. Bodur'un yaralanan kız kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Seda Bodur'un cenazesi Eskişehir'de, arkadaşı Buse Nur Bulut'un cenazesi ise Samsun'da toprağa verilmişti.

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