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Eskişehir'den deprem bölgesine prefabrik evler gönderiliyor

17.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de hükümlülerin barındırılması için hazırlanan, kullanılmamış prefabrik evler tırlara yüklenerek Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, İnönü ilçesi Dutluca Yerleşkesi'nde açık ceza infaz kurumu hükümlülerinin barındırılması için hazırlanmış ve henüz kullanılmamış 450 yatak kapasiteli prefabrik evlerin deprem bölgesine gönderilmesine karar verildi.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonu, Eskişehir Valiliği ve AFAD'ın işbirliği kapsamında yerleşkede bulunan prefabrik evlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ulaştırılması için söküm işlemleri yapıldı. Ardından, depremzedelerin kullanımına sunulması amacıyla tırlara yüklendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yaptığı değerlendirmede, kapasitesi yaklaşık 1000 kişiye kadar çıkabilen prefabrik evlerde 4 ve 6 kişilik odaların bulunduğunu ifade etti.

Tuvalet ve banyonun yer aldığı ısı yalıtımlı evlerde, kalorifer ve sıcak su sistemi bulunuyor. Ayrıca engelliler için tuvaletler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Eskişehir Kahramanmaraş

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