Eskişehir'in kuzeyindeki bazı mahallelerin olası sel riski altında bulunduğu iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Can Ayday, Eskişehir'in kuzey sınırı boyunda, Sakarya Nehri kenarındaki Alpagut, Bozaniç, Sakarılıca, Sakarıkaracaören ve Mayıslar mahallelerinin, içinde bulundukları havzalardan ve içinde bulunan drenaj sisteminden dolayı selden öncelikle etkilenebilecek yerler arasında olabileceğini savundu.

Ayday, yaptığı yazılı açıklamada, son bir yıldır iklim değişikliği sonucunda oluşan ani sellerin öncelikle Doğu Karadeniz bölgesini, arkasından batıya doğru gelerek Kastamonu, Sinop ve Samsun taraflarını etkilediğini hatırlattı.

Doğu Karadeniz'de sıklıkla gerçekleşen sellerin, can ve mal kayıplarına neden olacak boyutlara ulaştığını ifade eden Ayday, şunları belirtti:

"Sıcaklıkların artması nedeniyle yağışlarda değişiklikler gözlemleniyor. Sel felaketlerinin en önemli etkeni yanlış yerleşim. Buna ek olarak, bu yerlerin topografyalarından kaynaklanan eğimlerinin dik olması, aşırı yağmur sonucu suyun havzalarda hemen akışa geçmesidir. Doğal afetlerde yapılması gerekli en önemli çalışma afet öncesi bu riskli yerlerin belirlenmesi, bu yerlerin havza analizlerinin yapılması, sel öncesi yerleşimlerin havzanın ve havza içi drenajlar ile ilişkilerinin belirlenmesi gerekir."

- "Sakarya Nehri kenarındaki bazı mahalleler riskli"

Ayday, mühendisler tarafından yapılan modellemeler ışığında, belirlenen havzalar, dere ve akarsuların etrafında oluşturulan yerleşime uygun olmayan yerler için hemen çalışmalara başlanılması gerektiğinin altını çizerek, "Eskişehir'in kuzey sınırı boyunda Sakarya Nehri kenarında bulunan Alpagut, Bozaniç, Sakarılıca, Sakarıkaracaören ve Mayıslar mahalleleri, içinde bulundukları havzalardan ve içinde bulunan drenaj sisteminden dolayı öncelikle etkilenebilecek yerlerdir. Eskişehir de riskli bir bölge. Önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

