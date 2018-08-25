Es-Es'e 15'lik kaleci

Eskişehirspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 2003 doğumlu Cengiz Alp Köseer, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Halil Ünal ve Köseer ailesinin katıldığı törende 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Başkan Ünal, 15 yaşındaki kaleciye sağlıklı bir futbol kariyeri diledi.



