SPOR

Es-Es'e 15'lik kaleci

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 25.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 16 yaş altı takımda forma giyen 15 yaşındaki kaleci Cengiz Alp Köseer ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Es-Es'e 15'lik kaleci

Eskişehirspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 2003 doğumlu Cengiz Alp Köseer, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Halil Ünal ve Köseer ailesinin katıldığı törende 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Başkan Ünal, 15 yaşındaki kaleciye sağlıklı bir futbol kariyeri diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Cengiz Alp Köseer

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