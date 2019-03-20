Eskişehirspor’a ikinci yarı yaramadı

Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, küme düşme tehlikesini hissetmeye başladı. Siyah-kırmızılı camiada 4-2’lik Altınordu mağlubiyetinin ardından kümede kalma hesapları yapılmaya başlandı. Eskişehirspor milli aranın ardından tekrar başlayacak olan maratonda ise peş peşe iki deplasman maçına çıkacak. Ligin sona ermesine 8 maç kala Eskişehirspor, bu 8 maçtan 5’ini rakip sahalarda oynayacak. Eskişehirspor’un evinde oynayacağı Elazığspor, Afyonspor ve Adanaspor maçları ise ateş hattını yakından ilgilendiriyor. Üst üste ağır yenilgiler alan Eskişehirspor, İstanbulspor maçını ise bir çıkış maçı olarak görüyor.

