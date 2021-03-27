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Eskişehirspor'da 5 koronavirüs testi pozitif

27.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirspor, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüp gerekli tedbirlerin alındığını da duyurdu.

Eskişehirspor'da 5 koronavirüs testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı...

Kulüpten açıklama yapıldı!

Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde; 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı. Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süreci başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Eskişehirspor
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