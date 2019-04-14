SPOR

Eskişehirspor'da Cemali Sertel'in köprücük kemiği kırıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 14.04.2019 07:37 | Son Güncelleme

Eskişehirspor'un evinde Birevim Elazığspor'u ağırladığı karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma bölümünde sakatlanan Cemali Sertel'in sol köprücük kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Genç sol bek, yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Eskişehirspor'da Cemali Sertel'in köprücük kemiği kırıldı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup etti. Üç puanı üç golle alan kırmızı siyahlı ekip bu skorla düşme hattında bir adım daha uzaklaştı. Yaşanan sevinç ise karşılaşmanın ardından Cemali'den gelen haberle birlikte yarım kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında, rakip ceza alanında yerde kalan Cemali Sertel'in sol köprücük kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan ve Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyen Cemali, gözyaşları içinde sahayı ambulans ile terk etti.

103

"OMZU KIRILDI, SEZONU KAPADI MAALESEF"

Genç sol bekin sezonu kapadığını ise, Teknik Direktör Fuat Çapa tarafından sosyal medya hesabından açıklandı. Çapa, "Hiçbir şey çocuklarımızın sağlığından daha önemli değil. Maçın bitimine bir dakika kalsa bile topa giden Cemali'yi alkışlayalım. Omzu kırıldı, sezonu kapadı maalesef. İnşallah kısa zamanda iyileşip sahaya dönecektir. Sevincimiz buruk" dedi.

106


Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Terim'in tazminatında karar! Terim'in tazminatında karar!
TFF'den Can Bartu kararıTFF'den Can Bartu kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Birevim Elazığspor

En Çok Okunan Haberler

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Türk futbol tarihine damga vuran maç

Türk futbol tarihine damga vuran maç

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Caner Erkin'den kötü haber!

Caner Erkin'den kötü haber!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor'da Cemali Sertel'in köprücük kemiği kırıldı

Kırık tespit edildi! Sezonu kapattı

Terim'in tazminatında karar!

Terim'in tazminatında karar!

Can Bartu için saygı duruşu ve siyah bant

TFF'den Can Bartu kararı

Ümit Özat: Hedefimize ulaşacağız

'Hedefimize ulaşacağız'

Gökhan Zan: Antrenörler futbolcuları dövüyor!

Efsane isim öyle bir patladı ki...

Feyyaz Uçar gönüllü olarak Altınordu'da

Feyyaz Uçar gönüllü olarak Altınordu'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.