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Eskişehirspor taraftarından maskeli kareografi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 20.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Eskişehirspor taraftarı Eskişehirspor'un 55. yaşı için özel bir kutlama programı hazırladı. Koronavirüs pandemi tedbirleri kapsamına uygun hazırlanan program yeni stadyumda yapıldı.

Eskişehirspor taraftarından maskeli kareografi

Bando Es Es eşliğinde başlanan kareografide Maraton Tribünü'nde yüzü maskeli taraftar posterleri açıldı. Meşalelerin yakılması ile görsel şov tamamlandı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımın sağlandığı görsel şov Es Es ki ki ki tezahüratları ile son buldu. Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, kutlama programına destek veren Bando Es Es ve taraftara teşekkür etti.

(İHA)

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