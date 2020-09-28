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Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdı

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 28.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bugün yaptığı toplantıda teknik direktör Mustafa Özer ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdı

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde dün Altay deplasmanından 6-0'lık yenilgi ile dönen Eskişehirspor'da yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ligin 3'üncü haftası itibarıyla 2 yenilgi 1 de beraberlik elde ederek 1 punda kalan Eskişehirspor'ndan yapılacak açıklamada, kulübün menfaatleri doğrultusunda teknik direktör Mustafa Özer ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak yol ayrımına gidildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mustafa Özer'in bugün yaptığı toplantı neticesinde, antrenörümüz ve ekibi ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 26 Aralık 2019 tarihinden bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz." (DHA)

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