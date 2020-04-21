Eskişehirspor'un en genç futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Genç oyuncudan Eskişehirspor'a acı haber geldi. Es Es'in 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk, hayatını kaybetti.
Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, "Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun." dedi.
11 Nisan 2000'de Eskişehirspor'da doğan Kaan, 11 yaşında Eskişehirspor'un altyapısına adım atmıştı.
21 Kasım 2017'de propfesyonel sözleşmeye imza atan Kaan, Es Es'in U-19 takımında forma giyiyordu
Beşiktaş N'Sakala'yı resmen açıkladı!
Yıldız futbolcu G.Saray'ı takibe aldı!
F.Bahçe'de teknik direktörlük için dev isim!
Ozan Kabak’tan 45 saniyede şov!
Antreman sırasında hayatını kaybetti!
Fenerbahçeli yıldız karantinada!
Talisca geri dönecek mi?
Koronaya rağmen sözleşme...
Falcao'dan Türk doktora cevap!
Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı
Ronaldinho'dan flaş istek!
Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum
Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket
Karantinadan kaçan yıldız geri dönmüyor!
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum