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Eskişehirspor'un en genç futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 21.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Eskişehirspor'un genç oyuncusu 20 yaşındaki Kaan ÖZtürk hayatını kaybetti.

Eskişehirspor'un en genç futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Genç oyuncudan Eskişehirspor'a acı haber geldi. Es Es'in 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk, hayatını kaybetti.

Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, "Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun." dedi.

KAAN ÖZTÜRK KİMDİR?

11 Nisan 2000'de Eskişehirspor'da doğan Kaan, 11 yaşında Eskişehirspor'un altyapısına adım atmıştı.

21 Kasım 2017'de propfesyonel sözleşmeye imza atan Kaan, Es Es'in U-19 takımında forma giyiyordu

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