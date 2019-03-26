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Eskişehirspor'un puan silme cezası kaldırıldı

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 26.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan puan silme cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Eskişehirspor'un puan silme cezası kaldırıldı

Eskişehirspor Kulübü’nden yapılan açıklamada 2015-2016 sezonunda kırmızı şimşeklerin formasını giyen Vladyslav Kulach'ın alacakları nedeniyle FIFA’ya başvurduğu hatırlatılarak, "2015-2016 sezonunda kulübümüzün formasını giyen eski futbolcularımızdan Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan haklarından dolayı FIFA'ya başvurması sonucu kulübümüz eksi 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalmıştır. Kulüp başkanımız Kaan Ay ve yönetim kurulu üyelerimizin yoğun çabaları ile Kulach'ın avukatına ödeme yapılarak puan silme cezası kaldırılmıştır” denildi.

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