Eskişehirspor'un puan silme cezası kaldırıldı

Eskişehirspor Kulübü’nden yapılan açıklamada 2015-2016 sezonunda kırmızı şimşeklerin formasını giyen Vladyslav Kulach'ın alacakları nedeniyle FIFA’ya başvurduğu hatırlatılarak, "2015-2016 sezonunda kulübümüzün formasını giyen eski futbolcularımızdan Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan haklarından dolayı FIFA'ya başvurması sonucu kulübümüz eksi 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalmıştır. Kulüp başkanımız Kaan Ay ve yönetim kurulu üyelerimizin yoğun çabaları ile Kulach'ın avukatına ödeme yapılarak puan silme cezası kaldırılmıştır” denildi.
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