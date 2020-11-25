SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Eskişehirspor
  4. Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi

Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 25.11.2020 17:14 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında GMG Kastamonuspor’u eleyerek bir üst tura yükselen Eskişehirspor’da maç sonu konuşan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, takımın ikinci yarıdaki oyununun skora yansıdığını söyledi.

Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme karşılaşmasında Kastamonuspor’u konuk etti. Siyah-kırmızılı takım, rakibini Sunday Alimi ve Bedirhan Altunbaş’ın golleriyle 2-0 yenerek adını bir süt tura yazdırdı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, “İlk yarı pozisyonu az olan bir maç oldu. İki takımda birbirini kilitledi. İkinci yarıya gelirsek oyun daha geniş alanlarda oynandı ve skora yansıdı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
Eskişehirspor'da Akhisarspor hazırlıklarıEskişehirspor'da Akhisarspor hazırlıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor
Visca ve Deniz Türüç takası
Visca ve Deniz Türüç takası
Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta
Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi
Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi
Eskişehirspor'da Akhisarspor hazırlıkları
Eskişehirspor'da Akhisarspor hazırlıkları
Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekibinde flaş ayrılık!
MAÇ SONUCU: Eskişehirspor 0-0 Adanaspor
MAÇ SONUCU: Eskişehirspor 0-0 Adanaspor
Eskişehirspor’un borcu belli oldu
Eskişehirspor’un borcu açıklandı
Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu
TFF 1. Lig'den Avrupa'ya transfer oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.