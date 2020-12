Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi

- "Her maça iki takım forma gidiyor ve maç sonu yok oluyor"

Mustafa Akgören, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-0 yenilerek organizasyona veda ettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi takım futbolcusu ile siyah-kırmızılı kulübün oyuncusu arasındaki forma değiş tokuşuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bir bardak suda kopartılan bir fırtınaydı. Tamamen yanlış anlaşılma ve ifade edilme... Göreve geldik ve bizden ilk istenen şey forma oldu. Tedarikçiye her hafta forma parası gönderdik. Gördük ki geçmişte birçok dönemde de olduğu gibi Eskişehirspor'un her maça götürdüğü iki takım forma maçtan sonra yok oldu. Her maça iki takım forma gidiyor ve maç sonu yok oluyor. Sezon içinde 1428 forma kayboluyor. Bunların her birinin maliyeti 125 ile 250 liradır. Her sezon forma ve malzeme masrafı 500 bin lira civarında. Birçok takım bizimle aynı uygulamayı yapıyor. Herkes tasarruf etmez zorunda."

Akgören, kulübe ait olan ancak şu anda ortada bulunmayan araçları hurdalıklarda aradıklarını belirterek, "Hurdalıktan aldığımız pick-uplar var. Hurdalık bir jip bulduk. İki pick-up ve otobüsü hurdalıktan kurtardık ve şu anda Eskişehirspor'a hizmet ediyor." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Akgören, Eskişehirspor Kulübünün şu anda 26 milyon 31 bin 350 lira 45 kuruş vergi, 10 milyon 853 bin 238 lira 77 kuruş SGK borcu olduğunun altını çizerek, söz konusu borçların yapılandırmayla peşin ya da taksitle ödendiğinde çok ciddi oranda düşeceğini vurguladı.